◇プロ野球セ・リーグ DeNA2×-1巨人(24日、横浜スタジアム)DeNAが延長戦で逆転勝利し6連勝。貯金を「1」としました。試合は0-1の8回、巨人3番手の大勢投手から、先頭の京田陽太選手がライト線を破る2塁打でチャンスメイク。続く佐野恵太選手は進塁打で1アウト3塁とすると、4番宮粼敏郎選手のショートゴロの間に同点に追いつきました。すると延長に突入した11回、6番手の中川虎大投手が巨人打線を3人で仕留めるとその裏、先