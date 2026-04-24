新人でもベテランでも、社会人として改まった場面で緊張するもののひとつが敬語ではないでしょうか。丁寧に言おうとするあまり、過剰になったり、かえって失礼になったりしていることはありませんか？文章術講師でコピーライターの前田めぐるさんの著書『その敬語、盛りすぎです！』（青春出版社）から、過剰にならず、失礼にもならない、仕事に役立つ「ほどよい」敬語をご紹介します。「私がお連れ申し上げます」「○○様をお連れ