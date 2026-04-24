新たなスタートの象徴のような4月1日、名誉伝説にとって初のワンマンライブ「ディア・ライフ」が東京キネマ倶楽部で開催された。この日、彼女たちが示したのは、2023年の春に「ラヴィング」をリリースして以降の約3年間の集大成、そして、ここからさらにダイナミックに開花していくであろう新しい可能性の萌芽。多様で多彩な全16曲を通して、名誉伝説の"これまで"の歩みを辿りながら、"これから"の歩みへの期待が胸の内で際限なく