「エネルギーを賢く使う」として、小池百合子知事の音頭で、東京都職員のクールビズ服装が2026年4月22日からスタートした。クールビズ自体には、良い取り組みだとの声も多い。その一方、ネット上の一部で、特に男性職員のハーフパンツについて異論も出て、議論になっている。「不快にならない常識ある服装を」との声も「ごめんなさい、これはやめてください」「不快にならない常識ある服装をして下さい」都が「東京クールビズ」を