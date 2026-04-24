関西エアポートは、関西国際空港第1ターミナルに「赤い電話ボックス」を設置した。2025年の大阪・関西万博で発信された各国の文化や価値観、サステナビリティへのメッセージを、万博後も空港を通じて継承する「EXPO Legacy Project」の一環。大阪・関西万博の英国パビリオン前に設置されていたものを移設した。もとは英国の街中で実際に使用されていたもので、万博会場ではアイビーなどの植物で装飾され、英国らしい美しいフォトス