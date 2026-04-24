女優桜井日奈子（29）が24日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。「岡山の奇跡」と呼ばれるようになった経緯を語った。「岡山美少女コンテスト」でグランプリを受賞し現在の所属事務所に入った。桜井は「岡山の奇跡」という異名について「これはうちの事務所が付けたわけではないんですけど、ネットニュースで私のことを知ってくださった芸能関係の方が『岡山の奇跡だ』って付けてくださって、その名前が