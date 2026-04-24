「走り」と「広さ」にこだわった「bZ4X Touring」「これめっちゃ速いやん！」おもわずそうつぶやいてしまった「bZ4Xツーリング」の試乗。【画像】超ひろーい！ これが「新型ステーションSUV」です！画像で見る！（30枚以上）bZ4Xツーリングはトヨタの新型EVで、名前からも想像できるように「bZ4X」の派生モデルです。2850mmのホイールベースはそのままでCピラーまでの車体構造を変えずに、リヤオーバーハングを140mm延長。