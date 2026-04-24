「走り」と「広さ」にこだわった「bZ4X Touring」

「これめっちゃ速いやん！」

おもわずそうつぶやいてしまった「bZ4Xツーリング」の試乗。

【画像】超ひろーい！ これが「新型ステーションSUV」です！画像で見る！（30枚以上）

bZ4Xツーリングはトヨタの新型EVで、名前からも想像できるように「bZ4X」の派生モデルです。

2850mmのホイールベースはそのままでCピラーまでの車体構造を変えずに、リヤオーバーハングを140mm延長。

言うなればハッチバックのbZ4Xに対し、荷室を広げたステーションワゴンです。

荷室の広さはbZ4Xの約1.4倍にまで拡大されているのでキャンプなど荷物が増えがちなレジャーを楽しむ人に最適のパッケージングといえるでしょう。

しかし、車体が大きくなるといえば重量が重くなるということ。

車両重量1990kgのbZ4X（ZグレードのAWDモデル）に対して“ツーリング”の同グレードは2030kg。

ふつうに考えれば、bZ4Xと同等未満の加速になるはずです（それでも十分に速いですが）。

しかし、実際のツーリングの加速はそんなものではありませんでした。

2トンを超える重量級ながら想像を超える速さで、頭の中は「???」です。どうしてこんなに速いのでしょうか。

0−100km／h加速性能はbZ4Xツーリングは4.5秒だとか

落ち着いてスペック表を確認したところ、その理由は明確でした。

モーターの出力が高められているのです。

フロントモーターは最高出力227PS／最大トルク268NmでbZ4Xと共通ですが、4WDモデルに組み込まれるリヤモーターはbZ4Xの120PSに対してツーリングは223PS。トルクも169Nmから268Nmに拡大されているじゃないの！

ラゲッジルームの容量アップに際して、単に車体を大型化するだけでなくモーターの出力まで上げてきたこと。それがこのクルマの何よりの面白さといっていいのではないでしょうか。

前後モーターを掛け合わせたシステム出力はなんと380PS（bZ4Xは342PS）。

それだけあれば2トン越えのボディとはいえ、驚くほどの速さになるとも当然のこと。ちなみに0−100km／h加速性能はbZ4Xの5.1秒に対してツーリングは4.5秒だとか。車体が大きいのにより速い！

ただ、ここでお伝えしておきたいのは加速の“質”です。

加速の質ってどういうコト？ 乗った印象とは？

ひと昔前のハイパワーEVはアクセルをグイッと強く踏みつけると後ろから蹴飛ばされたかのように乱暴かつ強引に前へ押し出される刺激の強い感覚でしたが、bZ4Xツーリングはそうではなくあくまでも自然な感覚。

エンジン車のような伸びやかさもしっかりあって、ガソリン車から乗り換えても違和感がないものに仕上がっています。

世間一般的には「リニアリティがある」っていうんですかね、こういうの。

ちなみに1充電の航続距離はそれと、4WDの20インチ車で627km。734kmはFWDの18インチ車です。

FWDの18インチ車でれば「頑張って650キロくらい」と考えても、東京〜大阪間は無充電で移動可能。

さすがに無充電だと目的地に近づく頃は残量が心配になるかもしれませんが、途中の食事休憩時に充電すればストレスなく東京〜大阪の移動ができるでしょう。

自分の思い通りに車体が動く感触は好印象

しかしこのパワフルな動力性能に関しては、「鋭い加速をするため」というだけでなく「ゆとりある走りのためのトルク感」と考えるとしっくりきます。

大人4人が乗り、荷物を満載したうえでも余裕をもって高速クルーズしたり山道をグイグイ上っていけるためのパワートレインだと筆者は感じました。

ハンドリングに関しては、曲がりくねった峠道をシャープに走るのとは違い、“ツーリング”という車名にふさわしいおっとりとした感触。それは高速道路の長時間巡航で疲れにくい味付けというわけ。

でも、ハンドル操作の正確性はしっかりとあるので自分の思い通りに車体が動く感触は好印象。

コーナリングの立ち上がりで直進に変化していくシーンで、アクセルを踏み込みながらハンドルを戻していく際のスススッと曲がる感じはかなり気持ちいいです。

bZ4Xの“約1.4倍” 最大の魅力「荷室部分」はどんな感じ？

ところで、bZ4Xの“約1.4倍”となるラゲッジルームは具体的にいえば、上下調整式の床面を下げた状態でそのボード上の空間容量が441LとなるbZ4Xに対し、ツーリングは619L。

後席使用時の床面の前後長はbZ4Xが985mmなのに対し、ツーリングは1092mmとなっています。

1092mmという前後長は、大型セダンの「カムリ」に匹敵するレベル。

実際の奥行きはカムリより少し短いですが、カムリに比べると天地高があるので荷室の広さでは断然bZ4Xツーリングが優勢です。

参考までに、日本で販売しているトヨタ車において、後席（2列目）使用時の荷室容量が600Lを超えるのはミニバンや「ランドクルーザー」などごく一部のモデルだけ。bZ4Xツーリングの荷室の広さはなかなかです。

bZ4Xツーリングの荷室の広さはなかなか

さて、そんなbZ4Xツーリングを選ぶべきなのはどんな人でしょう。

まずいえるのは、ステーションワゴンボディのEVが欲しい人。

EVでここまで荷室が広い乗用車は国産では唯一だから、EV狙いで荷物をたくさん積んで出かける人にはぜひオススメ。

最低地上高を180mm確保したSUVクロスオーバーで多少荒れた道も神経を使わずに走れるから、キャンプを楽しむ人とのマッチングもいいですよね。

“広い荷室”と“長距離移動”がbZ4Xツーリングを語る上でのポイント

いっぽう運転していて気になったのは、全長4830mm×全幅1860mmのボディは運転するのに慣れが必要で、狭い道や駐車場などでは気を遣うこと。

「アルファード」よりは15cm以上短いので大きいクルマを運転することをいとわない人は気にしなくてもいいですが、一般的なサイズのクルマからの乗り換えは注意が必要でしょう。

あと、乗り心地が悪いとまではいきませんが、路面状況によっては車体の上下動が気になる人もいるかもしれません。そこは試乗でチェックし納得してから買うといいでしょう。

それにしても、ゆとりの動力性能と安定感重視のハンドリングによる高速巡航性能の高さは、グランドツーリングカーとしての素性の良さを感じさせるもの。

WLTC計測のカタログ値とはいえ700kmを超える1充電航続距離も含めて、長距離移動を語れるEVが出てきたことを実感しました。

大切なので最後にもう一度繰り返しておきますが、“広い荷室”と“長距離移動”がbZ4Xツーリングを語る上でのポイントとなるでしょう。