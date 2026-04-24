モノリスコーポレーションは、中古マンションを対象としたフルリノベーション事業「RE:SPACE(リ・スペース)」を開始した。4月15日には、モデルルームもオープンした。商談スペース新築マンション価格が高騰する中、取得コストを抑えつつ理想の住まいを叶える新たな選択肢を提案する。同事業は、価値の言語化と発信に強みを持つワイノットが企画・広報、現場共創機構グループとして強力な施工基盤を持つモノリスコーポレーションが