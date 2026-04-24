2026年4月23日、韓国メディア・KBSは、東京の靖国神社で「独島（竹島の韓国名）は我が国の領土」と書かれた横断幕を掲げた韓国人の男が、威力業務妨害の疑いで逮捕されたと報じた。記事によると、逮捕されたのは60代の韓国人の男で、22日午前、春季例大祭が行われていた靖国神社の境内で、「独島は我が国の領土」「戦争犯罪者のいる靖国神社への参拝を中止せよ」などと書かれた横断幕を掲げた。関係者によると、男は当時、天皇の勅