DREAM ONは4月24日、ベーカリービストロ「flour＋water 下北沢」を、東京・下北沢のミドキタ1階にオープンする。ブランチセットイメージ「flour＋water」は、中目黒と横浜で人気のベーカリービストロ。今回オープンする下北沢店では、ブランチタイム(10：00〜16：00)に、月替わりで入れ替わる15種類の自家製パンの中から4つ選べる満足度の高いセットを用意。セットにはメイン料理のほか、15分ごとに異なる紅茶が注がれるティーフリ