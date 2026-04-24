中目黒・横浜で人気のベーカリービストロが下北沢に登場。下北沢店限定パンケーキも
DREAM ONは4月24日、ベーカリービストロ「flour＋water 下北沢」を、東京・下北沢のミドキタ1階にオープンする。
ブランチセットイメージ
「flour＋water」は、中目黒と横浜で人気のベーカリービストロ。
今回オープンする下北沢店では、ブランチタイム(10：00〜16：00)に、月替わりで入れ替わる15種類の自家製パンの中から4つ選べる満足度の高いセットを用意。セットにはメイン料理のほか、15分ごとに異なる紅茶が注がれるティーフリーも付く。価格は1,980円。
"選べるパンのブランチ"を主役にしながら、下北沢店限定のメニューとして、オリジナルの生ベーグルやリコッタパンケーキも展開する。
リコッタパンケーキ
昼は会話を楽しむブランチ、夜は本格的なビストロとして、時間帯ごとに異なる表情を楽しめる空間を提供する。
店内イメージ
ブランチセットイメージ
「flour＋water」は、中目黒と横浜で人気のベーカリービストロ。
今回オープンする下北沢店では、ブランチタイム(10：00〜16：00)に、月替わりで入れ替わる15種類の自家製パンの中から4つ選べる満足度の高いセットを用意。セットにはメイン料理のほか、15分ごとに異なる紅茶が注がれるティーフリーも付く。価格は1,980円。
"選べるパンのブランチ"を主役にしながら、下北沢店限定のメニューとして、オリジナルの生ベーグルやリコッタパンケーキも展開する。
リコッタパンケーキ
昼は会話を楽しむブランチ、夜は本格的なビストロとして、時間帯ごとに異なる表情を楽しめる空間を提供する。
店内イメージ