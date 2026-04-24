ニッポン高度紙工業が後場人気化し、現在はストップ高カイ気配となっている。同社はきょう午後２時ごろ、２７年３月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比２４．５％増の４４億円としていることや、年間配当計画を前期比２０円増配の１１０円としていることが好感されているようだ。 売上高は同１２．８％増の２１０億円を見込む。拡大するＡＩサーバー需要をはじめ、成長市場向けの高付加価値