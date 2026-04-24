【モデルプレス＝2026/04/24】嵐の二宮和也が4月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。俳優の錦戸亮とバラエティ番組で共演したことを報告し、話題を呼んでいる。【写真】ニノ「名前が並ぶとエモエモのエモ」同じ事務所だった俳優との感激の光景◆二宮和也、錦戸亮との共演を報告この日、二宮は「本当に何年振りだよ！？という出会い。お互いにちゃんと活動していると再会する事があるからたまらない。バラエティー番組での共演でし