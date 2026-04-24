二宮和也、錦戸亮との共演報告に「流星の絆」ファン歓喜「有明兄弟が再会」「夢みたいな世界線で泣く」
【モデルプレス＝2026/04/24】嵐の二宮和也が4月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。俳優の錦戸亮とバラエティ番組で共演したことを報告し、話題を呼んでいる。
【写真】ニノ「名前が並ぶとエモエモのエモ」同じ事務所だった俳優との感激の光景
この日、二宮は「本当に何年振りだよ！？という出会い。お互いにちゃんと活動していると再会する事があるからたまらない。バラエティー番組での共演でしたわ」とバラエティ番組でとある人物と長い年月を経て再会したことを報告し、喜びをにじませた。
肝心の“再会相手”には触れておらず、ファンからは「誰だろう？」「気になる」といった声が続出。その約20分後、二宮は「あ、ごめんなさい。再会した人誰だか言ってなかった笑 この人です」と1枚の写真を添えて改めて投稿。そこには「二宮和也 様」「錦戸亮 様」と名前が並んで印字されたものが写っており、二宮も「（名前が並ぶとエモエモのエモやで）」と感慨深げにつづっている。
二宮の再会相手は、旧ジャニーズ事務所（現SMILE-UP.）時代の後輩にあたる錦戸。2人は、二宮が主演を務めたTBS系ドラマ「流星の絆」（2008年）でも共演しており、二宮が主人公の有明功一を、錦戸が功一の弟・泰輔を演じていた。
二宮と錦戸の再会に、ファンからは「錦戸くんだった…泣く」「有明兄弟が再会！？」「エモエモのエモを超えてる」「この2人がバラエティで共演する日が来るなんて」「流星の絆大好きだったからうれしすぎる」「放送が待ち遠しい」「夢みたいな世界線に泣いてる」などと喜びの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ニノ「名前が並ぶとエモエモのエモ」同じ事務所だった俳優との感激の光景
◆二宮和也、錦戸亮との共演を報告
この日、二宮は「本当に何年振りだよ！？という出会い。お互いにちゃんと活動していると再会する事があるからたまらない。バラエティー番組での共演でしたわ」とバラエティ番組でとある人物と長い年月を経て再会したことを報告し、喜びをにじませた。
◆二宮和也の投稿に反響
二宮の再会相手は、旧ジャニーズ事務所（現SMILE-UP.）時代の後輩にあたる錦戸。2人は、二宮が主演を務めたTBS系ドラマ「流星の絆」（2008年）でも共演しており、二宮が主人公の有明功一を、錦戸が功一の弟・泰輔を演じていた。
二宮と錦戸の再会に、ファンからは「錦戸くんだった…泣く」「有明兄弟が再会！？」「エモエモのエモを超えてる」「この2人がバラエティで共演する日が来るなんて」「流星の絆大好きだったからうれしすぎる」「放送が待ち遠しい」「夢みたいな世界線に泣いてる」などと喜びの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】