三菱食品と花王は4月21日付で、共同配送コンソーシアム「CODE（Cargo Owner’s Data-driven Ecosystem）」を発足した。業界横断の荷主連合により、物流データに基づいた支線配送（物流拠点から店舗や納品先までの近中距離配送）の効率化を目指す。幹事企業の三菱食品、花王のほか、旭食品、あらた、トーハン、日本出版販売、PALTAC、三井物産流通グループ、メディセオの9社が参画している。参加企業間の輸配送データの共有および共