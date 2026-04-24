２４日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５２．５９ポイント（０．２０％）安の２５８６２．６１ポイントと３日続落する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は８．３９ポイント（０．１０％）高の８７４１．０２ポイントと３日ぶりに反発した。売買代金は１２６０億７０１０万香港ドルに縮小している（２３日前場は１４２６億４１７０万香港ドル）。前日までの軟調