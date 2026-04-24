「第51回吉本新喜劇GM月例会見」が24日、大阪市内であり、新しい座員を決める「吉本新喜劇金の卵13個目オーディション」に合格し、入団した5人が紹介された。最初に登場した大阪・吹田市出身の生島碧宙（りろ）（22）は「イケメンから生まれました」と第一声。ダンス、アクロバット、殺陣が特技で“バク転”を披露。「金の卵なんで、髪を金色に染めてきました」と金髪姿でPR。GMの間寛平（76）から「（金髪の）吉田ヒロと間違