松屋フーズ（東京都武蔵野市）の牛丼チェーン「松屋」が、「松屋復刻メニュー総選挙」で3位に輝いた“伝説のメニュー”の「トンテキ定食」を4月28日午前10時から期間限定で復活販売します。【写真】ダブルがボリューミーすぎる！松屋“伝説のメニュー”をもっと！同商品は、分厚い見た目からは想像できないほどのジューシーな豚肉で、香ばしいうまみと、とろけるような脂身の甘みが口いっぱいに広がる一品。ニンニクの風味を