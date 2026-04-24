まさかのテラノ復活！ 2台のSUVを世界初公開！2026年4月23日、日産は「北京モーターショー2026」において、2台のSUVコンセプトカーを世界初公開しました。中国市場の競争激化を背景に、単なる販売拡大にとどまらず、グローバル戦略全体を見据えた布石としての意味合いが強い発表といえるでしょう。【画像】超いいじゃん！ これが“世界初公開”の日産「新たな“テラノ”」です！ 画像を見る！（21枚）まず注目すべきは、日産