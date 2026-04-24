病院の当直室の天井裏に侵入した疑いで41歳の医師の男が逮捕されました。当直室には同僚の女性医師がいて、警察は動機を調べています。湘南藤沢徳洲会病院の小児科医、山根景志容疑者（41）は4月7日午後11時半ごろ、自分が勤務する病院の当直室の天井裏に侵入した疑いがもたれています。関係者によりますと、当直室には女性医師がいて、天井から物音がしたため見上げたところ空調設備の送風口から手が出ていたということです。調べ