第2弾キターーーッッ！！【スタバ】ビジュも大優勝♡「新作ドリンク」カスタム

【スターバックス】が春シーズン第2弾の主役に抜擢したのは、いちご！ 毎年、いちごの新作ドリンクを心待ちにしている人も多いのでは。2026年3月25日に発売した、いちごを使った3種類の新作ビバレッジのうち、2種類はすでに販売終了しているものの、残りの1種類はまだ楽しめる様子。今回は、そんなスタバの新作ドリンクをピックアップ。もう飲んだという人も、ぜひ試してほしい、カスタムをご紹介します。

チョコレートを追加する、アポロカスタム

いちごを使った「フラペチーノ®」といえば、チョコレートを使った「アポロカスタム」と呼ばれるアレンジがイチオシ！ @j.u_u.n__starbucksさんが紹介しているアポロカスタムは、期間限定の新作ドリンク「スターバックス ストロベリー フラペチーノ®」に、「チョコチップ追加 +55yen」「チョコチップ多め （増量分ホイップ上に）」「チョコレートソース追加」「エクストラホイップ」でオーダー。いちごの風味はもちろん、チョコレートの味やチョコチップの歯ごたえなど、贅沢に楽しめそう。

ほんのりピンクのキュートなカスタム

続いては、ほんのり淡いピンクがポイントのカスタムを紹介。「スターバックス ストロベリー フラペチーノ®」に、「ホワイトモカシロップ追加 +55yen（カップ底に）」「エクストラホイップ」「ストロベリーソース（少し）ホイップ上に」というカスタムで、@j.u_u.n__starbucksさんによると「いちごミルクがお好きな方におすすめ」なのだそう。ストロベリーソースをブレンドしてもらうこと、さらに少しだけホイップの上にかけてもらうことが、キュートなビジュアルに仕上がるポイントです。

見た目も味も楽しいスターバックスの新作ドリンクのカスタム。いちごのフラペチーノはなくなり次第終了となるため、気になる人は、急いでスタバに向かって！

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※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：河合 ひかる