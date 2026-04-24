一般に商品価格は需要と供給のバランスによって決められると思われがちですが、さまざまなユーザーデータが収集可能になった現代では、企業が情報格差を利用して価格を設定する「Surveillance Pricing(監視型価格設定)」が増えています。ニューヨーク大学法学部の教育フェローを務めるパトリック・リン氏が、監視型価格設定とはどのようなものなのか、一体何が問題なのかについて解説しました。Surveillance Pricing: Exploiting I