ボートレースからつの「スポーツニッポン杯」が24日、2日目を迎える。23日初日、地元で期待が懸かる大久保信一郎は6Rの一回走りだった。相棒となった38号機は複勝率20％の低調機。リング4本、シリンダケースを交換して臨み、2コースから綺麗に差し切って白星発進を決めた。「めちゃくちゃ良くなってますね。出ていくとかはないけど中堅はある。1マークもスムーズに差せたし、からつで大事な部分は来ていると思う」と機力アッ