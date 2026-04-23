まもなく公式確認から70年となる水俣病をめぐる裁判です。男女7人が水俣病の患者認定を求めた裁判の控訴審で、福岡高裁は全員の訴えを退けました。■内藤有希子記者リポート「不当判決と掲げられました。原告全員、水俣病と認められませんでした」 この裁判は、水俣病が公式確認された1956年前後に生まれた熊本県と鹿児島県の男女7人が両県に水俣病の認定を求めているものです。水俣病は、原因企業チッソの工場排水に含