福岡県内の母子生活支援施設で3月に3歳と4歳の姉妹が死亡した事件で、母親（30）が長女を殺害した疑いで逮捕された。さらに、母親の内縁の夫が同施設に3年前から隠れて住んでいたことが判明し、衝撃が広がっている。【映像】母子生活支援施設で“奇妙すぎる同居生活”ニュース番組『わたしとニュース』では、この事件をめぐるDV加害者の実態や施設側の支援の難しさについて、イラストエッセイストの犬山紙子氏とともに深掘りし