この記事をまとめると ■サニーは日産のベーシックモデルとして長年愛された1台だ ■2代目にはサーボシンクロを用いて新設計された5速MT搭載モデルがあった ■「GX-5スピード」はモータースポーツシーンでも活躍した名車だ 大衆車のサニーにあったスポーツモデル 長らく日産のベーシックカーとしてラインアップされ続けていたサニー。晩年は地味なオヤジセダンというイメージが強いかもしれないが、過去にはモータースポーツで活