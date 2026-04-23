女優黒島結菜（29）の主演映画「未来」（瀬々敬久監督、5月8日公開）のトークイベントが23日、東京・六本木蔦屋書店で行われた。黒島が演じる教師の教え子のもとに「20年後のわたし」から手紙が届いたことから物語が大きく展開していく。子どもの貧困がテーマで、北川景子（39）と原作者の湊かなえさん（53）、瀬々監督（65）も参加した。湊さんは作品が“難産”だったことを明かした。「筆が止まり、カンヅメをしましょうとなった