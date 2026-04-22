[caption id="attachment_1591457" align="aligncenter" width="600"] 改装後イメージ[/caption]岩手県の乳業メーカーYUDAミルクは、4月20日(月)、本社工場敷地内併設「結(ゆい)ハウス」を自社で運営する「みるくぼーやショップ」としてリニューアルオープンした。人気の「プレミアム湯田ヨーグルト」を含むヨーグルトや牛乳などの同社製品の販売をはじめ、岩手県産生乳を使用した濃厚でさっぱりとしたソフトクリーム「みるくぼー