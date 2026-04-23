韓国国会の議案課に憲法改正案を提出する与野党の院内代表ら＝3日、ソウル（聯合＝共同）【ソウル共同】韓国政府は23日までに、戒厳令に対する国会の権限強化を柱とする憲法改正案を閣議決定した。与野党6党などが国会で発議した。改憲が実現すれば、1987年の民主化以降初めて。2024年12月の尹錫悦大統領（当時）の「非常戒厳」宣言で社会が混乱したことを受け、戒厳令の乱用を防ぐ制度改正が議論されていた。改憲は、国会で在