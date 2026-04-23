[故障者情報]モンテディオ山形は23日、DF熊本雄太が下腿三頭筋損傷と診断されたことを発表した。熊本は19日のJ2・J3百年構想リーグEAST-A第11節・ヴァンラーレ八戸戦でスタメン出場したが、前半途中に負傷交代。今季はここまで10試合プレーし、1得点を挙げていた。