この記事をまとめると ■レカロはスポーツシートの製造などを得意とするブランドだ ■2025年から新型のチャイルドシートを販売し高い評価を得ている ■価格も比較的抑えられており親戚からのプレゼントにも選ばれている 大人が座りたいほどの格好よすぎるチャイルドシート 子ども（とくに0〜6歳児）がいてクルマを所有している家庭であれば、その多くがチャイルドシートを所有しているはずだ。自身の子どもをわざわざ危険な目に