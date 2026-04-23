アメリカのウィスコンシン大学で昇進した同僚の水筒に有害な化学薬品を混入させたとして訴追された日本人研究者が、「死に至らない程度」の分量を十分に認識した上で、犯行に及んでいた可能性があることがわかりました。逮捕・訴追されたウィスコンシン大学インフルエンザ研究所の研究者、クロダ・マコト容疑者（41）は、4月はじめ、同僚の男性の水筒に化学薬品を入れ、危険行為などの疑いがもたれています。犯行の際、クロダ容疑