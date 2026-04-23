ＳＢＩ新生銀行 [東証Ｐ] が4月23日昼(11:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の1000億円→1130億円(前の期は844億円)に13.0％上方修正し、増益率が18.3％増→33.7％増に拡大し、26期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の306億円→436億円(前年同期は401億円)に42.4％増額し、