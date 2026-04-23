宮城県蔵王町の豊かな自然に抱かれた「遠刈田（とおがった）温泉」は、開湯400年余の歴史を持つ由緒ある温泉地です。古くから「足腰を労わる湯」としての言い伝えがあり、現在も83本もの源泉から湧き出る豊富な湯が、旅館やホテル、ペンションなどさまざまな施設で提供されています。泉質は「硫酸塩泉」で、肌をなめらかに整えてくれるほか、体の中からも健やかさをサポートしてくれる性質を持っています。温泉街の源泉温度は約70