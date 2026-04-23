プレゼンで熱意が伝わらない、商品の価値を伝えられない…。その理由は自分と他人が持っている、“ある差”を放置したままにしているからだ。ではプレゼンが通る人は、具体的にどんな話し方をしているのか？ベストセラー『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』の著者である三宅香帆が解説する。※本稿は、文芸評論家の三宅香帆『伝わる言語化 自分だけの言葉で人の心を動かすトレーニング』（ディスカヴァー・トゥエンティワン