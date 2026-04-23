秋篠宮さまと長男の悠仁さまは、3月31日、ボーイスカウトの最高位「富士スカウト章」を受章した代表スカウト47人とお会いになりました。懇談したお二人は、スカウトが地域や社会の課題に関心を持って取り組んでいることに深い感銘を受けられたということです。皇室とボーイスカウトとの交流の歴史悠仁さまは、秋篠宮さまと共に、ボーイスカウトの象徴ともいえるネッカチーフを巻いて臨まれました。この面会は、昭和58（1983）年に