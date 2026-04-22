海外旅行を計画中の方にとって、見逃せないニュースが飛び込んできました。ANA（全日空）とJAL（日本航空）は、2026年5月1日発券分より、国際線燃油サーチャージ（燃油特別付加運賃）を大幅に引き上げると発表しました。背景には、緊迫する中東情勢を受けた航空燃料価格の急騰があります。今回の改定により、欧米・オセアニアなどの長距離路線は片道5万6,000円（往復11万2,000円）となり、4月発券分と比較して最大2倍近い負担増と