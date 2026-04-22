少しずつあたたかくなってきて、おしゃれも気分も春モードにシフト中。そこで今回は、Ray㋲の北里琉・櫻井優衣・斎藤司がときめいた「春らしいアイテム」を集めました。春いちばんに見つけたNEWアイテムとは……！新しい季節のヒントを受け取って♡Ray model clip vol.84テーマ：わたしの見つけた春いちばん♡なぜかワクワク待ち遠しい春の訪れ。Rayモデルたちは、お洋服やコスメ、自然のなかから“春”を見つけて