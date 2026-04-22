新しい季節に新しいお気に入りを♡ Ray㋲が見つけた【ときめき春アイテム】3選

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少しずつあたたかくなってきて、おしゃれも気分も春モードにシフト中。そこで今回は、Ray㋲の北里琉・櫻井優衣・斎藤司がときめいた「春らしいアイテム」を集めました。春いちばんに見つけたNEWアイテムとは……！新しい季節のヒントを受け取って♡

Ray model clip vol.84

テーマ：わたしの見つけた春いちばん♡

なぜかワクワク待ち遠しい春の訪れ。Rayモデルたちは、お洋服やコスメ、自然のなかから“春”を見つけていました。今回は、そのときめきを少しおすそ分けします♡

Check! 北里琉

SELVE グロッシーリップオイル02 シェルピンクが琉のおすすめ

「コーラル系のピンクリップで春先取り♡ 今まで、こっち系の色を買うことがなかったんですが、軽やかな色に惹かれました、SELVE グロッシーリップオイルでウルツヤに」

Check! FRUITS ZIPPER・櫻井優衣

PRADAのハンドバッグ春らしいやさしいピンク

「ひと目ぼれしたPRADAの桜色バック！少しヌーディーでオトナなピンクはまさに春なカラー♡ こ〜んなに可愛いのにペットボトルが丸々入る収納力も魅力です」

Check! 斎藤司

折り紙のいちごお部屋でいちご狩り

「子どもが折り紙で作ったいちごが部屋にたくさんあって、思わぬところで春を見つけました。ラミネートの方法を一度教えたら、おもしろがって山のように作ってました（笑）」

加藤ナナ

金川紗耶

村瀬紗英

Ray編集部 副編集長 小田和希子

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