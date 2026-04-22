新しい季節に新しいお気に入りを♡ Ray㋲が見つけた【ときめき春アイテム】3選
少しずつあたたかくなってきて、おしゃれも気分も春モードにシフト中。そこで今回は、Ray㋲の北里琉・櫻井優衣・斎藤司がときめいた「春らしいアイテム」を集めました。春いちばんに見つけたNEWアイテムとは……！新しい季節のヒントを受け取って♡
Ray model clip vol.84
テーマ：わたしの見つけた春いちばん♡
なぜかワクワク待ち遠しい春の訪れ。Rayモデルたちは、お洋服やコスメ、自然のなかから“春”を見つけていました。今回は、そのときめきを少しおすそ分けします♡
Check! 北里琉
SELVE グロッシーリップオイル02 シェルピンクが琉のおすすめ
「コーラル系のピンクリップで春先取り♡ 今まで、こっち系の色を買うことがなかったんですが、軽やかな色に惹かれました、SELVE グロッシーリップオイルでウルツヤに」
Check! FRUITS ZIPPER・櫻井優衣
PRADAのハンドバッグ春らしいやさしいピンク
「ひと目ぼれしたPRADAの桜色バック！少しヌーディーでオトナなピンクはまさに春なカラー♡ こ〜んなに可愛いのにペットボトルが丸々入る収納力も魅力です」
Check! 斎藤司
折り紙のいちごお部屋でいちご狩り
「子どもが折り紙で作ったいちごが部屋にたくさんあって、思わぬところで春を見つけました。ラミネートの方法を一度教えたら、おもしろがって山のように作ってました（笑）」
加藤ナナ
金川紗耶
村瀬紗英
Ray編集部 副編集長 小田和希子