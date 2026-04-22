北九州市若松区沖に国内最大規模の洋上風力発電施設が完成し、22日、竣工式が行われました。北九州市の武内市長は、関連産業の集積を図りたいと語りました。 北九州市若松区で行われた「北九州響灘洋上ウインドファーム」の竣工式には、北九州市の武内市長や運営会社の社長らおよそ100人が参加し、安全祈願の神事などが行われました。「北九州響灘洋上ウインドファーム」は、大型風車25基が並ぶ国内最大規模の洋