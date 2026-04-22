東京メトロ銀座線は22日朝、浅草駅で起きた発煙トラブルの影響で一部区間で運転を見合わせていましたが、午後7時19分、およそ13時間ぶりに運転を再開しました。東京メトロによりますと、銀座線は22日午前6時半頃、浅草駅で線路のポイントを切り替えるケーブルから発煙があり、浅草駅と三越前駅の間でおよそ13時間にわたって運転を見合わせていましたが、午後7時19分ごろ運転を再開したということです。ただ、ダイヤは乱れていて、