22日の山形県内は高気圧に覆われ各地で晴れとなりました。こうしたなか、飯豊町の白川湖でいま、まるで水面から木が生えているように見える「水没林」が見頃を迎えています。飯豊町の白川ダム上流に位置する白川湖は、毎年春になると飯豊連峰の雪解け水で水位が上昇し、新緑のシロヤナギがまるで水面から生えているように見える「水没林」が現れます。ことしは暖冬の影響で雪解けが早く進み、例年より2週間ほど早く見頃を迎えてい