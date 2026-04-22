日本時間１５時００分に英消費者物価指数（CPI）（3月）、小売物価指数（RPI）（3月）、生産者物価指数（PPI）（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（3月）15:00 予想0.6%前回0.4%（前月比) 予想3.3%前回3.0%（前年比) 予想3.2%前回3.2%（コア・前年比) 小売物価指数（RPI）（3月）15:00 予想0.8%前回0.4%（前月比) 予想4.0%前回3.6%（前年比)