辰巳ゆうとが、3月4日に10枚目のシングルとして発売した「ロンリー・ジェネレーション」の、ジャケット写真とカップリング曲を新たにした3タイプを6月10日に発売することを発表した。今回発売されるのは、D・E・Fの3タイプで、表題曲は、A・B・Cタイプと同じく、「人はひとりじゃない。みんなで幸せになろうよ！」と、孤独や葛藤の日々の中にも、希望の光を夢見て頑張り生きる全ての世代に送ったメッセ―ジソングに仕上がったとい