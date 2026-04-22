辰巳ゆうとが、3月4日に10枚目のシングルとして発売した「ロンリー・ジェネレーション」の、ジャケット写真とカップリング曲を新たにした3タイプを6月10日に発売することを発表した。

今回発売されるのは、D・E・Fの3タイプで、表題曲は、A・B・Cタイプと同じく、「人はひとりじゃない。みんなで幸せになろうよ！」と、孤独や葛藤の日々の中にも、希望の光を夢見て頑張り生きる全ての世代に送ったメッセ―ジソングに仕上がったという「ロンリー・ジェネレーション」だ。

Dタイプ

Eタイプ

Fタイプ

Dタイプのカップリング曲は、関西テレビの朝の情報番組『よ〜いドン！』から生まれたオリジナルソング「百人力」。本楽曲は、番組MCの円広志が作詞・作曲を手掛け、「混沌とした不安な世の中だけれど、愛する人と2人で希望をもって歩けば『きっと百人力、僕は生きていける」というメッセージが込められた作品になっているとのこと。2025年11月開催の＜カンテレ祭り！2025 よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス＞を盛り上げるためのオリジナルソングとして制作され、2026年1月より音楽配信サービスにてリリースされていた。

Eタイプのカップリング曲は、辰巳ゆうとコンサートの定番曲である「友よ」と同じ作家陣による作品で、過ぎ去った「青春」の日々を切なく思い返す郷愁ソング「青春ものがたり」。Fタイプのカップリング曲は、コピーライター・阿部広太郎作詩による作品で、令和ならでは男女関係の機微を描いたラブソング「最後は愛して」が収録される。

また、4月24日からスタートする＜辰巳ゆうとスペシャルコンサート2026-Transformation-＞開催を記念し、本日より辰巳ゆうとが、これまでにリリースしたすべての曲を網羅したプレイリスト「ずっと！ずーっと！辰巳ゆうとの歌」が登場した。東名阪でのスペシャルコンサート会場限定にて、このプレイリストをライブラリー追加した画面を会場特設ブースにて、担当スタッフに見せるとジャケット写真ミニステッカーがもらえるというキャンペーンも開催される。

なお、＜辰巳ゆうとスペシャルコンサート2026-Transformation-＞は、4月24日愛知・日本特殊陶業市民会館ビレッジホール、5月27日東京・LINE CUBE SHIBUYA、7月13日大阪・フェスティバルホールの3か所にて開催。大阪・フェスティバルホールは、これまでの自己最大収容数での公演となる。

◾️「ロンリー・ジェネレーション」（D / E / Fタイプ）

2026年6月10日（水）発売／各￥1,500（税込） Dタイプ Eタイプ Fタイプ ○Dタイプ VICL-37818

1.ロンリー・ジェネレーション

作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄

2.百人力

作詩･作曲：円 広志 編曲：土井 淳

3.ロンリー・ジェネレーション（オリジナル･カラオケ）

4.百人力（オリジナル･カラオケ） ▼「百人力」2026年1月9日（金）リリース

配信：https://jvcmusic.lnk.to/Hyakuninriki ○Eタイプ VICL-37819

1.ロンリー・ジェネレーション

作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄

2.青春ものがたり

作詩：水樹恵也 作曲･編曲：鈴木 豪

3.ロンリー・ジェネレーション（オリジナル･カラオケ）

4.青春ものがたり（オリジナル･カラオケ） ○Fタイプ VICL-37820

1.ロンリー・ジェネレーション

作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄

2.最後は愛して

作詩：阿部広太郎 作曲･編曲：安楽謙一

3.ロンリー・ジェネレーション（オリジナル･カラオケ）

4.最後は愛して（オリジナル･カラオケ）

音楽ストリーミングサービスおよびiTunes Store、レコチョク、moraなど主要ダウンロードサービスにて6月10日配信

※音楽ストリーミングサービス：Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX、Qobuz

◾️「ロンリー・ジェネレーション」（A / B / Cタイプ）

2026年3月4日発売／各￥1,500（税込）

詳細：https://bio.to/LonelyGeneration ○Aタイプ VICL-37810

1.ロンリー・ジェネレーション

作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄

2.卒業

作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄

3.ロンリー・ジェネレーション（オリジナル･カラオケ）

4.卒業（オリジナル･カラオケ） ○Bタイプ VICL-37811

1.ロンリー・ジェネレーション

作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄

2.遠い篝火（ルビ：「かがりび」）

作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平 編曲：坂本昌之

3.ロンリー・ジェネレーション（オリジナル･カラオケ）

4.遠い篝火（オリジナル･カラオケ）（ルビ：「かがりび」） ○Cタイプ VICL-37812

1.ロンリー・ジェネレーション

作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄

2.春の粉雪

作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平 編曲：坂本昌之

3.ロンリー・ジェネレーション（オリジナル･カラオケ）

4.春の粉雪（オリジナル･カラオケ）

◾️『辰巳ゆうと スペシャルコンサートツアー2025 -Triangle-』

2026年3月25日発売 Blu-ray：VIXL-513 \6,500（税込）

DVD：VIBL-1216 \5,500（税込）

CD：VICL66138〜9 \3,500（税込） ▼収録内容（Blu-ray＆DVD）

01.魂は売るな 作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平

02.君のRougeは渇らさない 作詩：松井五郎 作曲：幸 耕平

03.On the rocks 作詩：深海弦悟 作曲：Scott Taylor

04.燕 作詩：いのうえ佳世 作曲：影山時則

05.誘われてエデン 作詩：咲島レイ 作曲：YORI

06.センチメンタル・ハート 作詩：咲島レイ 作曲：YORI

07.純愛ラプソディ 作詩・作曲：竹内まりや

08.田園 作詩：玉置浩二／須藤 晃 作曲：玉置浩二

09.ふたりは翼 作詩：阿部広太郎 作曲：安楽謙一

10.星くずセレナーデ 作詩：深海弦悟 作曲：Scott Taylor

11.長編歌謡浪曲「沖田総司」 作詩・作曲：三波美夕紀

12.下町純情 作詩：久仁京介 作曲：徳久広司

13.心機一転 作詩：久仁京介 作曲：宮下健治

14.鈴鹿峠の旅がらす 作詩：久仁京介 作曲：岡 千秋

15.イヨマンテの夜 作詩：菊田一夫 作曲：古関裕而

16.雪月花 作詩：原 文彦 作曲：岡 千秋

＜アンコール＞

17.友よ 作詩：水樹恵也 作曲：鈴木 豪

18.運命の夏 作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平

19.迷宮のマリア 作詩：松井五郎 作曲：幸 耕平 ▼特典映像

20.Making of 辰巳ゆうとコンサート ▼ライブCD（2枚組）

01「魂は売るな」〜10「星くずセレナーデ」をDISC1

11長編歌謡浪曲「沖田総司」〜19「迷宮のマリア」をDISC2に収録

（ステージトークなども収録）

※3アイテムとも辰巳ゆうとのステージフォト満載のブックレット封入！

◾️＜辰巳ゆうとスペシャルコンサートツアー2026-Transformation-＞ 2026年4月24日（金） 開演 15:30

愛知・日本特殊陶業市民会館ビレッジホール 完売 2026年5月27日（水）開演 15:30

東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂） 2026年7月13日（月）開演 16:00

大阪・フェスティバルホール

◾️＜辰巳ゆうとコンサートツアー2026＞ 2026年5月23日（土）開演13:00

兵庫・アクリルひめじ 中ホール 完売 2026年6月13日（土）開演13:30

大分・中津文化会館 大ホール 2026年6月27日（土）開演13:30

神奈川・海老名市文化会館 2026年7月4日（土）開演14:00

静岡・森町文化会館 大ホール 2026年7月11日（土）開演15:00

茨城・神栖市文化センター 2026年7月26日（日）開演15:00

茨城・大昭ホール龍ケ崎 大ホール

◾️＜〜 だけ、だけ、だけ、だけ、演歌だけ! 〜辰巳ゆうとコンサート2026 in名古屋公会堂＞

2026年8月1日（土）開演15:30

愛知・岡谷鋼機名古屋公会堂