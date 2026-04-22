【北欧通貨】ドルクローナは９．１７台推移、９．１０台での買いを意識＝スウェーデンクローナ ドルクローナは方向感なくもみ合い。今月に入ってクローナ買いの動きが一時優勢となっていたが、新規材料いかける中、９．１０台の買いを崩せず、少し戻してもみ合いが続く。次の方向性を探る展開となっている。 対円では１７．３０円台での推移。１７円台後半特に１７．７０-１８．００にかけ