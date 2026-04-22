俳優の須賀健太（31）が22日までに自身のインスタグラムを更新し、かつて共演した人気俳優との再会ショットを披露した。「舞台『新宿発8時15分』観劇。やっと観に来れたっ！人としてもプレイヤーとしても大好きな方々がたくさん出演されている作品」と書き出すと、自身と出演者である香取慎吾、新納慎也の3ショットをアップ。「三谷さんのキャストへの愛を感じる1時間40分でした。自分もこんな作品に参加したい！と思える演