多くの人が人生の転機やライフステージの変化を迎える29歳。活躍しているあの人も29歳のときはあなたと同じように悩み、もがいていました。 各界で活躍する著名人や偉人たちが当時どのような苦悩を抱え、いかにして乗り越えてきたのかを掘り下げる連載「ぼくらの29歳」。 今回は江崎グリコの創業者・江崎利一の29歳を振り返ります。 家の手伝いに追われた幼少時代。過酷な状況下でも前向きに ビスコ、アーモンド