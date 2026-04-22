いわきMF木吹翔太が長野戦で決勝弾いわきFCは4月19日に行われたJ2・J3百年構想リーグ第11節でAC長野パルセイロと対戦し、1-0の勝利を収めた。この試合で203センチ逸材MF木吹翔太のプロ初ゴールに注目が集まっている。203センチと規格外の長身を誇る木吹。現在19歳の木吹はサンフレッチェ広島の下部組織出身で、2024年4月にユース所属のままプロ契約し、翌年正式に昇格した。いわきへ育成型期限付き移籍をした昨季はリーグ戦16